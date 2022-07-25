مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر إطلاق نار في منتزه بـ«لوس أنجلوس»

قتل شخصان، وأصيب 5 آخرين إثر إطلاق نار في منتزه بسان بيدرو، جنوب غربي «لوس أنجلوس» أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إدارة الإطفاء في المدينة الأمريكية، في بيان إن المسعفين نقلوا 4 رجال و3 نساء إلى مستشفيات المنطقة، وتراوحت أعمار الضحايا بين 23 و54 عاما.

من جانبها، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا عاما للسكان، لأن مطلق النار لا يزال طليقا في المدينة، فيما قالت بعض مصادر غير المؤكدة، أن إطلاق النار متعلق بعصابات.

الحادث وقع قرب معرض للسيارات في منتزه «بيك بارك»

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن الحادث وقع قرب معرض للسيارات في منتزه «بيك بارك» بسان بيدرو، جنوب غربي لوس أنجلوس، فيما أجرى ضابط من شرطة «لوس أنجلوس» عملية إنعاش على أحد الضحايا.

السلطات الأمريكية تغلق المنتزه بالكامل

وأغلقت السلطات الأمريكية، المنتزه بالكامل، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، فيما عثرت الشرطة الأمريكية، على بعض الأسلحة.

وقالت شرطة المدينة، إنه لا يوجد أحد رهن الاحتجاز وليس من الواضح عدد المشتبه بهم المتورطين، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز».

وفي 20 يوليو الجاري، أطلقت شرطة «لوس أنجلوس»، النار على رجل يحمل سكين عندما اقترب من عناصر الشرطة.

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كاليفورنيا، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء حادث إطلاق نار داخل كنيسة «جنيف» في بلدة لاجونا وودز قرب «لوس أنجلوس»، فيما اعتقلت الشرطة، شخص مشتبه به، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.