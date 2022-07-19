توقيع اتفاقية شراكة استيراتيجية في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنّ الشراكة الاستراتيجية التي ستعززها فرنسا والإمارات ستقرّب الدولتين أكثر من أي وقت مضى، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توقيع اتفاقية بين فرنسا والإمارات

ووقعت الإمارات وفرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية حول التعاون في مجال الطاقة، على هامش زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا.

وتركز الشراكة الاستراتيجية على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في دولة الإمارات عام 2003.

اتفاق في مجال الطاقة للاستغناء عن الغاز الروسي

ووقعت فرنسا والإمارات العربية المتحدة، اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة لضمان إمدادات النفط والغاز الطبيعي من الدولة الخليجية حيث تستعد أوروبا لاحتمال قطع كامل للغاز عن روسيا رداً على العقوبات بسبب الحرب. في أوكرانيا.

ماكرون يستضيف الرئيس الإماراتي

وتأتي الصفقة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الفرنسية في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في باريس، وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو: «الاتفاقية التي نوقعها مع الإمارات العربية المتحدة لها أهمية إستراتيجية مزدوجة: فهي تتيح لنا مواجهة التحديات الملحة لأمن الطاقة على المدى القصير، بينما نستعد لمستقبل خالٍ من الكربون»، ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الاتفاق.

توسع الاتفاقيات بين الدولتين

ومن المنتظر توقيع المزيد من التجارة والطاقة خلال زيارة الدولة الأولى للشيخ محمد إلى فرنسا منذ تعيينه رئيسًا للدولة المتحالفة مع الغرب والمكونة من سبع مشيخات في مايو.

وقالت وزارة الاقتصاد إنَّها تشمل اتفاقا بين شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية لضمان إمدادات الطاقة.