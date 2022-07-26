المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: العالم يعيش أزمة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

وصفت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم بأنها أزمة اقتصادية كبيرة جداً لم تشهدها اقتصاديات العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن معظم الاقتصاديات تعيش تحت وطأة الأزمة بما يعمق حالة عدم الاستقرار لديها.

مصر ليست في منأى عن العالم

وأوضحت جيهان صالح خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن مصر ليست في منأى عن العالم والأزمة المالية العالمية وذلك بسبب تفتح العلاقات المصرية الخارجية على كافة دول العالم.

وأشارت مستشار رئيس الوزراء أننا كنا نعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح ومن ثم ما يحدث الآن يمثل ضغطاً على البلاد لتوفير تلك السلع، بالإضافة إلى أزمات الطاقة العالمية التي تأثرت بشدة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

المستهدف هو رفع مستوى معيشة المواطن

وشددت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن المستهدف الرئيسي من أي اقتصاد هو رفع مستوى معيشة المواطن عبر الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه بما يحقق له توفير كافة السلع والخدمات التي يحتاج لها خاصة في ظل الازمات الاقتصادية، مشددة على حرص الدولة على استمرارية مقدرة الدخل على توفير كافة الاحتياجات والتي إعتاد المواطن الحصول عليها دون أن يتأثر بوطأة الأزمات

وتابعت، أنه في ظل الأزمات من الضروري تحديد الأولويات وهذا ما تهدف له الحكومة في مثل هذه الأوقات مثل مرونة وتنوع الاقتصاد ليستطيع تحمل الصدمات ضاربة المثل بأزمة فيروس كورونا والتي تحملها الاقتصاد المصري.