المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: نستهدف تحقيق اقتصاد متنوع ومرن

كشفت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مدى قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية في قلب عاصفة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مؤكدة أن مصر قادرة على سداد التزاماتها خاصة أن الدولة ومن قبل الأزمة الحالية كان ضمن المستهدفات الاقتصادية أن يكون الاقتصاد المصري متنوع وأن يكون مرناً وقادراً على امتصاص الصدمات.

استطعنا تجاوز أزمة كورونا

وضربت جيهان صالح خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، مثلًا تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية على العالم، مؤكدة أن مصر استطاعت عبور هذه الأزمة بسلام، مضيفة «العالم كله عانى وقتها من وطأة الأزمة وإحنا تأثرنا لكن اقتصادنا استطاع تجاوزها».

لدينا حلول لأزمة الطاقة في الأجل القريب والطويل

وتحدثت مستشار رئيس الوزراء عن أزمة الطاقة، مضيفة «لو بنتكلم عن أزمة الطاقة فلدينا حلول في الأجل القصير وأخرى في الأجل الطويل، القصير نعتمد على فكرة الأمن الغذائي حتى لو كنا معتمدين على روسيا وأوكرانيا في القمح إلا إننا كان عندنا صوامع وزودنا قدراتها التخزينية، وقدرنا يكون عندنا مخزون استراتيجي يكفينا مدة معينة، وبنزود العلاقات الاستراتيجية بينا وبين الدول عشان يبقى عندنا مصادر أخرى للغذاء، والقمح بنشتغل على الزراعة وتكنولوجيا الزراعة وبنزود الرقعة الزراعية على أجل متوسط وقريب»، مشددة على اطمئنانها الكبير ناحية الأمن الغذائي المصري.

نستهدف خفض الدين العام

وشددت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن الشق المالي يتعلق باستهداف عمل مسار نزولي للدين وذلك من قبل الأزمة، لافتة إلى أن المسار النزولي للدين حدث قبل أزمة فيروس كورونا وارتفع بعده، مشيرة إلى استمرار استهداف النزول بالدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة الوصول للهدف ولكن في وقت أطول وبطريقة أصعب بسبب الأزمة العالمية الحالية.