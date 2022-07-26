أهالي سوهاج يشيعون جثماني صديقين.. «كانوا رايحين الشغل وماتوا في حادثة»

شيع المئات من أبناء مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وسط حالة من البكاء والحزن والدعاء أيضًا شهيدا لقمة العيش، وهما شابان أصدقاء وجيران من أبناء مركز المراغة، لقيا مصرعها أمس بحادث تصادم بطريق أسيوط الوادي الجديد، حيث كانا في طريقهما لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة عملهما التجاري القائم ما بين محافظة الوادي الجديد ومحافظة سوهاج.

بلاغ بالحادث

وتلقت أسرة كلا من «عمر حاتم» و«صلاح مرعي» من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، اتصالًا من مستشفى أسيوط الجامعي يفيد بإصابة كلا منهما بحادث تصادم بين سيارتهما وسيارة نقل أخرى على طريق أسيوط الوادي الجديد، وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافهما، وعلى الفور انتقلت الأسرتين فجرًا والعديد من أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج إلى مستشفى أسيوط الجامعي بمحافظة أسيوط.

وتبين لأهالي الشابين ومرافقيهم من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مصرع الشابين حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء إسعافهما، وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة، التي صرحت بدفنهما مع نفي الشبهة الجنائية.

تشييع جثمان الصديقين

وتسلم الأهالي الجثتين من مستشفى أسيوط الجامعي ليتم مواراتهما الثري بمسقط رأسيهما بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، ليرحلا معا ويُدفنا معا كما عاشا معا طوال حياتهما، إذ جمعت الصداقة والجوار بين الصديقين طوال عمرها وربطها العمل معًا بالتجارة، ليفارقا الحياة معا أيضًا.