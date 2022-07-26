«الصحة» ترصد 4 بؤر مصابة بالبلهارسيا في قرى بني سويف

أطلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، حملة توعوية للمواطنين بعدد من القرى ذات الانتشار العالي للبلهارسيا، لتعريفهم بأهمية تلقي العلاج اللازم، الذي توفره وزارة الصحة بالمجان للمواطنين، بدءا من 31 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، بجانب مكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع وعلاجها الميكانيكي والكيماوي.

صحة بني سويف: انطلاق حملة تجريع 10 آلاف مواطن

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدارة المتوطنة بالمديرية ستطلق حملة للعلاج الجموعي للبؤر ذات الانتشار العالي للبلهارسيا في ثلاث مراكز من مراكز المحافظة، في الفترة من 31 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، بجانب مكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع وعلاجها الميكانيكي والكيماوي، حيث بدأت بالفعل الحملة التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية العلاج والمرض والوقاية منه.

صحة بني سويف: الوزارة لديها خطة بالقضاء على البلهارسيا 2024

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف إلى أن حملة العلاج الجموعي تأتي ضمن خطة الإدارية المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2024، حيث تستهدف الحملة تجريع 10 آلاف و372 مواطنًا باستخدام عقار البرازيكوانتيل بإجمالي 31 ألف قرص من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة، بمراكز «ناصر وإهناسيا وببا»، باستثناء السيدات الحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة.

رصد 4 بؤر لمرض البلهارسيا في المحافظة

وأضافت الدكتورة زهراء محمد مدير إدارة المتوطنة بالمديرية، أنه جرى رصد 4 بؤر ذات انتشار عال لمرض البلهارسيا بنسبة 2% فأكثر بين المواطنين بقرى «أشمنت»، وعزبة المناشي بناصر، وتستهدف الحملة تجريع 4 آلاف مواطن، موضحة أن العقار المستخدم «برازيكوانتيل» آمن وفعال ضد البلهارسيا، ولا توجد له آثار جانبية، حيث تؤخذ الجرعة بعد تناول وجبة الإفطار والتي يتم تحديدها حسب مقياس الطول.

محافظ بني سويف يكلف بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ الحملة

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة وتحقيق كامل المستهدف، موجها بتفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية لتتصل مع غرفة عمليات الصحة للإتصال الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لرصد أية معوقات وتذليلها أولا بأول، وحصر ما يتم إنجازه يوم بيوم لتقييم الأداء.