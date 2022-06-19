انطلاق حملة للقضاء على البلهارسيا في 5 مراكز بسوهاج.. تستمر حتى 29 يونيو

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن انطلاق حملة القضاء على بؤر البلهارسيا بمحافظة سوهاج، وذلك في 5 مراكز وهي أخميم ودار السلام والمراغة وطما، وذلك من خلال تجريع جماعي للمواطنين من منزل إلى آخر.

الحملة تمتد حتى 29 يونيو الجاري

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن الحملة تبدأ اليوم 19 يونيو وتستمر حتى 29 يونيو 2022، لافتة أن تلك الحملة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 بشأن الأمراض المدارية، وكذلك ضمن جهود وخطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا.

وأضافت الدكتورة كريمة حامد، أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات حتى 65 سنة، وتستهدف تجريع 23.950 مواطن بخمس مراكز بمحافظة سوهاج.

سوهاج الجامعي الجديد تستقبل 127 مريض كلى

وفي إطار آخر، استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي الجديد أكثر من 127 مريض كلى من مستشفى المنشأة المركزي للغسيل بمركز الغسيل الكلوي.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الطبية المختصة.