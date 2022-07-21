«الصحة» تعلن تحديث بروتوكول علاج كورونا في مصر: طرق تشخيص مختلفة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تحديث بروتوكول علاج كورونا، وإعلانه بداية الأسبوع المقبل، مؤكدا إضافة عقاقير فيه، وحذف عقارين كان يتم استخدامهما منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تكون طرق التشخيص مختلفة، لذلك سيتم توزيع البروتوكول العلاجي على الأطباء في أسرع وقت لتدريبهم عليه.

زيادة فى أعداد إصابات كورونا منذ 3 أسابيع

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا منذ 3 أسابيع، ولاحظت الزيادة آخر 10 أيام، من خلال الإحصائيات الوبائية لإصابات فيروس كورونا، مشيرا الى أن الإصابات لأفراد داخل الأسرة الواحدة، وهذه الموجة مختلفة تماما عن الموجات السابقة كثيرا، حدة الأعراض خفيفة جدا، ومدة العزل لا تتجاوز الـ5 أيام، الموجة مختلفة أيضا من حيث المتحور، ففرعيات متحور أوميكرون بالفعل موجودة بالإصابات، لكن «نحمد الله أن حدة الإصابات خفيفة ومتوسطة، على عدم الحاصلين على اللقاح».

وقال المصدر، إنه في حال إصابة أي مواطن بالتهاب الحلق والسعال، لا نستطيع أن نجزم بأنها أعراض فيروس كورونا.

وتابع قائلا: «لو جالى التهاب حلق وسعال، منقدرش نقول إصابات كورونا، بس لازم نعمل مسحة سريعة وهى ايجابية جديدة، إذا حسيت بأي أعراض نطلب رعاية طبية متخصصة، مؤكدا أن جميع المستشفيات مجهزة على أكمل وجه لاستقبال كل الحالات المختلفة لفيروس كورونا، ولا نعاني من نقص في الأدوية المتعلقة بالفيروس».

الصحة: استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المحافظات داخل المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على المنحنى الوبائي للفيروس، أو غيره من الأمراض المعدية.