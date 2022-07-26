المنشآت السياحية: زيادة أعداد السعوديين الوافدين لمصر.. الأسبوع المقبل

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنه بداية من منتصف الأسبوع المقبل سترتفع معدلات التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر، ولاسيما السعودية، لافتا إلى أن أعداد السياح السعوديين الوافدين لمصر سترتفع بشكل كبير خلال شهر أغسطس المقبل، وتابع: «منذ استئناف السعودية تسيير رحلاتها لمصر مايو 2021 وهي تحتل المركز الأول عربيا في إرسال السياح للمقصد السياحي المصري.

ارتفاع نسب إشغال المطاعم خلال أغسطس

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بداية من منتصف الأسبوع المقبل سيبدأ متوسط نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 90% خلال شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال الأسبوع الحالي تراوحت ما بين 75 إلى 80%، موضحا أن نسب الإشغال خلال الشهرين المقبلين بالنسبة للمنشآت والمطاعم السياحية ستكون أعلى من 90%.

السياحة العربية

وأشار إلى أن عمل المنشآت والمطاعم السياحية يعتمد بالأساس على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية، موضحا أن 90% من رواد المطاعم السياحية خلال الصيف هم من السياح العرب، فيما يبلغ عدد الرواد من المصريين والسياح الأجانب نحو 10%، مشيرا إلى أن إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف الحالي هي الأعلى مقارنة بذات الفترة من العامين الماضيين.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن وزارة السياحة والآثار لم ترد إلى الآن على الطلب الذي تقدمت به الغرفة والخاص بتعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال الصيف الجاري لتكون في الـ 3 فجرا بالنسبة للمطاعم والمنشآت السياحية، مع تعديل مواعيد غلق الملاهي الليلية وصالات الديسكو خلال الصيف لتكون في الـ 5 فجرا، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدمت به الغرفة مر عليه حتى الآن أكثر من شهر ونصف الشهر.