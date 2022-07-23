عضو «المنشآت السياحية»: بعض المطاعم قللت نسب استقبال الرواد بسبب كورونا

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية اختارت طواعية، ودون أية تعليمات تقليل نسب استقبال الرواد بها، بعد ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميًا بالموجة السادسة للفيروس.

وتابع «فتحي»، «أن المطاعم السياحية تستقبل حاليًا الرواد بنسبة 100% من سعتها الاستيعابية القصوى، إلا ان بعض منها قرر بشكل منفرد وكإجراء احترازي تقليل تلك النسبة عن طريق إلغاء بعض طاولات الطعام بالمنشآة السياحية».

ارتداء الكمامة للعاملين بالمطاعم

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في تصريحات لـ«الوطن» أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية طالبت جميع العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال الموجة السادسة من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحًا أن تلك الإجراءات تشمل توفير المطهرات وأدوات التعقيم بأعداد كبيرة وقياس درجة حرارة الرواد قبل دخولهم للمطاعم، فضلًا عن إلزام كافة العاملين بإرتداء الكمامة بشكل إجباري طوال فترة عملهم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن أكثر من 95% من المطاعم ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًا أن الوضع العام مطمئن ولا توجد أية اصابات بين العاملين بالمطاعم السياحية، متابعًا: «المطاعم شددت على العاملين لديها انه فى حال إحساس ايا منهم بأحد أعراض كورونا فعليه عدم الذهاب إلى العمل واتباع الإجراءات الصحية من زيارة طبيب للعزل المنزلى او التوجه للمستشفى اذا ما تطلبت الحالة ذلك ،خاصة أن الحفاظ على سلامة الرواد والعاملين هى الأهم».

يذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومع بدء الموجة السادسة من فيروس كورونا شددت على كافة المطاعم السياحية بضرورة إرتداء كافة العاملين الكمامة اثناء تواجدهم بالعمل، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم بالمنشآت السياحية.