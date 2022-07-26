مليون و235 ألف جنيه إيرادات «كيرة والجن» في دور العرض خلال 24 ساعة

استطاع فيلم «كيرة والجن» أن يحقق إيرادات عالية منذ طرحه بموسم عيد الأضحي، حيث حقق أمس مليون و235 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

عوامل نجاح فيلم كيرة والجن بدور العرض

ويشهد الفيلم عوامل نجاح كبيرة، بينها فريق العمل الذي ضم عددا من الفنانين، منهم هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، وروبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد، ومأخوذ عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد، فهو بذل مجهود كبير حتي يخرج العمل بهذا الشكل.

في إطار من التشويق والإثارة، جاءت أحداث فيلم كيرة والجن متصاعدة، حيث أن العمل حاز على إعجاب الجمهور والنقاد بشكل كبير، خاصة مع أبطال العمل، حيث ترأس أبطال الفيلم لمقاومة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي.

أبطال فيلم كيرة والجن

اختار المخرج مروان حامد، الفنان أحمد عز، الذي جسد دور عبد القادر الجن، إضافة إلى شخصية أحمد عبدالحي كيرة، الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز.

نهاية فيلم كيرة والجن

وجاءت نهاية فيلم كيرة والجن مختلفة عن المتوقع، حيث تم قتل أحمد عبد الحي كيرة على يد الاحتلال الانجليزي، ولكن صديق عمره عبد القادر الجن، قام بتربية نجله الوحيد الذي جسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي ظهر كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم المعروض حالياً بالسينمات بموسم عيد الأضحى المبارك .

كان فيلم كيرة والجن تصدر إيرادات دور العرض السينمائية المختلفة منذ بداية عرضه في السينمات، حيث تخطى إجمالي ما حققه الفيلم الفترة الماضية 84.5 مليون جنيه.