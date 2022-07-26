رزان جمال: «خفة دم كريم عبد العزيز أثرت إيجابيا في كواليس كيرة والجن»

أعربت الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال عن سعادتها البالغة بتعاونها مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم كيرة والجن الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة.

وعن تعاونها مع الفنان كريم عبد العزيز قالت رزان جمال خلال حوارها لـ«الوطن»: «كريم عبد العزيز يتمتع بخفة ظل تجعلك تشعر بالألفة وتؤثر بشكل إيجابي على كواليس العمل».

رزان جمال: كواليس كيرة والجن جميلة بشكل لا يصدق

كما أشارت أن كواليس الفيلم كانت مرحة، وأنها استمتعت بها كثيرًا، موضحة: «الأجواء خلف الكواليس جميلة بشكل لا يصدق ومليئة بالمرح والكوميديا، وذلك بفضل مروان حامد، الذي فهم بالضبط كيف يقود الموقع».

وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، كان كل أعضاء فريق العمل متعاونين جداً، وهذا أهم شيء، أن تجد مثل هذه الروح في اللوكيشن ما يشجعك على الذهاب كل يوم بحماس وحب».

وكانت الفنانة رزان جمال كشفت أنها تم ترشيحها للفيلم من قبل المخرج مروان حامد ولكنه جاء متأخرا بعد بداية تصوير الفيلم، لذلك وجدت صعوبة في فهم الفترة الزمنية التي يتحدث عنها الفيلم.

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن مجموعة من الفنانين، على رأسهم النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، محمد عبدالعظيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وكانت فيلم كيرة والجن تصدر إيرادات دور العرض السينمائية المختلفة منذ بداية عرضه في السينمات، حيث تخطى إجمالي ما حققه الفيلم الفترة الماضية 84.5 مليون جنيه.