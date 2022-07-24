«كيرة والجن» يحتل المرتبة الأولى ويحقق إيرادات مليون و905 آلاف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم كيرة والجن، إيرادات عالية وصلت إلى مليون و906 آلاف جنيه في يوم واحد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، مشيرًا إلى أن الفيلم تصدر إيرادات الأفلام المعروضة والمنافسة بينها سواء فيلم «عمهم»، أو «بحبك» للفنان تامر حسني.

فيلم كيرة والجن يتصدر إيرادات موسم عيد الأضحي

يواصل شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، حالة النشاط الكبيرة التي يعيشها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى في منافسة قوية ما بين ثلاث أفلام لأربعة من أهم نجوم الفن.

ونجحت دور العرض السينمائية، يوم أمس الخميس، الموافق 21 يوليو الجاري في تحقيق إيرادات بلغت 3,447,789 مليون جنيه مقسمة على ثلاثة أفلام كيرة والجن وعمهم وبحبهم.

كيرة والجن يحافظ على الصدارة

ونجح فيلم كيرة والجن للثنائي أحمد عز وكريم عبدالعزيز في الحفاظ على الصدارة بإيرادات بلغت 1,650,550 جنيه، حيث أن الفيلم يشهد عوامل نجاح كبيرة من بينها فريق العمل الذي تضمن عددًا من النجوم منهم هند صبري وسيد رجب وعلي قاسم وهدى المفتي وروبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

أحداث فيلم كيرة والجن

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن، حول ملحمة وطنية قوية قدمها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، روبي، أحمد مالك، لارا إسكندر، ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم كريم محمود عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.