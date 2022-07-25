«كيرة والجن» يربح 1.25 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

ما زال فيلم «كيرة والجن» في الصدارة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، والتي تتنافس بموسم عيد الأضحى المبارك، خاصة أنّ العمل يجمع عددا كبيرا من النجوم، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وهند صبري، وغيرهم من النجوم.

إيرادات فيلم كيرة والجن أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم كيرة والجن حقق نحو مليون و258 ألف جنيه أمس بدور العرض، حيث احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة بالسينمات.

أبطال فيلم كيرة والجن

ويشهد الفيلم عوامل نجاح كبيرة، بينها فريق العمل الذي ضم عددا من الفنانين، منهم هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، وروبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد، ومأخوذ عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد، فهو بذل مجهود كبير حتي يخرج العمل بهذا الشكل.

شخصيات فيلم كيرة والجن الرئيسية

ويعتمد الفيلم على شخصيتين بشكل رئيسي، وهما عبدالقادر الجن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عز، والذي يتغير حاله رأسا على عقب بعد وفاة والده الذي يجسد دوره الفنان أحمد كمال، إضافة إلى شخصية أحمد عبدالحي كيرة، الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز، وهو الذي يترأس المقاومة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، إضافة إلى «دولت فهمي» التي تجسد شخصيتها الفنانة هند صبري، ومعهم سيد رجب وأحمد مالك ومحمد عبدالعظيم.

منافسة فيلم كيرة والجن

ينافس فيلم كيرة والجن الأفلام الأخري، وهي «بحبك» للفنان تامر حسني، والذي يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، و«عمهم» الذي يجسد دوره الفنان محمد إمام، ويدور في إطار تشويقي كوميدي عن عصابة تدخل في حياته فتتحول حياته تماما.