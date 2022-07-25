أحمد عز يكشف كواليس مشهد وفاة والده في «كيرة والجن»: «دموعي نزلت بجد»

كشف النجم أحمد عز، عن كواليس تحضيره لمشهد وفاة والده ضمن أحداث فيلم «كيرة والجن»، المتصدر لإيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي حاليا، بنحو 85 مليون جنيه، وفقا للبيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كرم ربنا وراء تأديته لهذا المشهد بالشكل الذي ظهر على الشاشة، مضيفاً: «حينما يكون لدي مشاهد يغلب عليها طابع الشجن، أتجه إلى اللوكيشن، وأنا مُقل في الكلام والهزار، وذلك كي أعزل نفسي عن الواقع المحيط بي».

وتابع عز إن طبيعة مشهد وفاة والد «الجن» في الفيلم، كانت له طبيعة خاصة، لأن الابن استقبل الخبر وهو في حالة سكر، وبعد ليلة قضاها مع إحدى الفتيات، فضلاً عن تشاجره قبلها داخل المنطقة التي يعيش فيها، إذ عاش العديد من المشاعر المتباينة في هذه اللحظات، ومن هنا كانت تكمن صعوبة هذا المشهد.

واستطرد عز حديثه قائلا: أحمد كمال الذي جسد دور والدي ممثل رائع، الحقيقة إنه صعب عليّ بعد سقوطه على الأرض، بحسب الأحداث، ناهيك عن هتاف المتظاهرين باسم مصر ضد الإنجليز، فلم أشعر بنفسي وإلا ودموعي منهمرة على وجهي، وأحمد الله على كرمه في تأديتي لهذا المشهد، الذي نلت عنه إشادات عديدة.

أحمد عز: مروان حامد مخرج صعب والعمل معه ممتع

ووجه أحمد عز، الشكر للمخرج مروان حامد على تحضيره له كممثل في هذا المشهد قائلاً: مروان حامد مخرج صعب ودقيق للغاية، العمل معه ممتع للغاية، ومُتعب لأقصى درجة، والحقيقة أنه نفذ تفصيلة تعكس مدى حبه للممثل، إذ صور هذا المشهد من مرة واحدة كي لا تُستنزف مشاعري فيه، وبعدها صوره مرة أخرى، بحيث يركز على تفاصيل الوجه، وما إلى ذلك، ولذلك أدين لمروان حامد بالفضل في هذا المشهد، بعد المولى عز وجل.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة «كيرة والجن»، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، هدى المفتي، عارفة عبد الرسول، سلوى محمد على وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد.