غرفة المطاعم السياحية تحذر من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية

حذّرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، من التهاون فى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات وتحورات فيروس كورونا، فى ظل تصاعد الإصابات بالفيروس، وتكرار تحذيرات الجهات الصحية العالمية والمحلية من تنامى أعداد الإصابات بالفيروس.

وشدد «المصري»، فى تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة قيام المطاعم والمنشآت السياحية بتوخي الحذر خلال هذه القترة وأهمية التمسك بالإجراءات المتبعة في الشأن الوقائى والإحترازى لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة العودة إلى تطبيق استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل، مع التزام المطاعم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن بيانات وزارة الصحة والسكان، وتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكدت على وجود بعض الزيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر، فضلا عن الزيادة فى نسب الإصابات بالعديد من الدول الأوربية، ما يستوجب التعامل مع هذا الأمر بإتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشي هذا الفيروس وتحوراته.

الالتزام بتقديم غذاء صحي وآمن للرواد

وجدد «المصري»، دعوته إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحي وسليم وآمن والتى تُعرف بمعايير سلامة وآمان الغذاء الصحي، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

إتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية

وأهاب رئيس الغرفة، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام على اتباع الإجراءات الاحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين باتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهي، وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة فى تجهيز وطهي الطعام وأيضا الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد «المصري»، حرص جميع أعضاء الغرفة على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباع كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضا على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث أن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء إلى صناعة وسمعة السياحة فى مصر، والتى بذلت الدولة والقطاع السياحي مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة، وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات، واعتبار أن هذه الأمور من أولويات السائح واهتماماته.