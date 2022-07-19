المطاعم السياحية تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة

بعد ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، طالب، عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ضرورة استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل، مع التزام المطاعم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن.

وأضاف المصري خلال الكتاب الدوري رقم «24» لسنة 2022 الذي تم تعميمه على كافة المطاعم والمنشآت السياحية، إنه بالإشارة إلى تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بوجود بعض الزيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر، فضلا عن الزيادة فى نسب الإصابات فى العديد من الدول الأوربية، لذا يرجى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المطاعم والمنشآت السياحية مع ضرورة ارتداء الكمامة.

الإجراءات الاحترازية تشمل الكمامة والمطهرات وأدوات النظافة

ومن جهته قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن كافة التعليمات تتعلق حتى الأن بارتداء الكمامة داخل المطاعم بالنسبة للعاملين والرواد، فضلا عن توفير المطهرات والمعقمات وأدوات النظافة بكثرة داخل المنشآت والمطاعم السياحية، وتابع الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تطعيم أعداد كبيرة من أفراد الشعب المصري تقلل من وجود تأثيرات سلبية لفيروس كورونا.

وأضاف لـ«الوطن» أن الوضع غير مقلق وان طلب الغرفة من أعضائها بتطبيق الإجراءات الاحترازية تأتى كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين بالمنشآت السياحية فضلا عن الرواد والمرتادين.

مؤتمر صحفي غدا

وفى سياق أخر يعقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء بمقر الاتحاد بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وذلك لشرح أخر التطورات التي يقوم بها الاتحاد بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول الإستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030، والتي يتم تنفيذها من خلال بيت خبرة عالمي، وما أسفرت عنه الدراسة حتى الآن وعرض ما تم خلال المرحلة الماضية.