المطاعم السياحية تُعلق على تداول فاتورة إفطار «فول وطعمية» بـ 1200 جنيه

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ كافة أسعار الوجبات الغذائية التى تقدمها المطاعم السياحية معتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي مطعم رفع أسعار الوجبات التى يقدمها للرواد دون الحصول على موافقة معتمدة من وزارة السياحة.

وحول تداول مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة الإفطار بأحد المطاعم السياحية بالساحل الشمالى بقيمة 1200 جنيه، عبارة عن «أطباق فول وطعمية»، أكد فتحي في تصريح لـ«الوطن»، أنّ تلك الأسعار طبيعية بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي نظرا لأن تكاليف التشغيل من إيجارات وكهرباء ومياه وغاز وعمالة، مرتفعة للغاية، موضحًا أن قائمة الإفطار الواردة في الفاتورة إذا تم تناولها بمطعم سياحي في القاهرة ستكون أقل بكثير نظرا لقلة تكاليف التشغيل مقارنة بمطاعم الساحل الشمالي.

المطاعم السياحية

وأشار إلى أن الأشخاص الذين نشروا تلك الفاتورة كانت لديهم الفرصة لتناول الإفطار بأسعار أقل في مطاعم أخرى بالساحل الشمالي، لاسيما أن كافة أسعار الطعام مُعلقة فى مكان ظاهر بالمنشآت السياحية ،لافتًا إلى أن أسعار المطاعم السياحية قد يراها البعض مرتفعة بعض الشئ إلا أنها تقدم خدمات بجودة عالية، كما أنها تخاطب شريحة معينة من الرواد.

ثبات أسعار الوجبات بالمطاعم السياحية حاليا

وأوضح فتحي أنّ المطاعم والمنشآت السياحية حرصت على عدم رفع أسعارها مؤخرا رغم زيادة أسعار المواد البترولية وذلك كونها رفعت سعرها قبل شهر رمضان الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومصروفات التشغيل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في موجة غلاء وزيادة الأسعار بجميع دول العالم ،لافتًا إلى أن المطاعم رفعت أسعارها خلال تلك الفترة بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 30% وذلك وفقًا لطبيعة تشغيل كل منشآة سياحية .