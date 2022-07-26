عقوبة عدم تسجيل رقم الموبايل للتموين.. مستشار وزير التموين يوضح

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن الوزارة لن تقر أية عقوبات على أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الموبايل للتموين، والذي خاطبت بشأنه حاملي البطاقات برسائل عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بضرورة تسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية في احدى شركات الاتصالات الأربعة.

تسجيل رقم الموبايل للتموين: «مفيش إيقاف»

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدم تسجيل رقم الموبايل للتموين، لن يكون نتيجته إيقاف البطاقة التموينية عن صرف الخبز أو عن صرف السلع التموينية المستحقة شهريا، مشيرا إلى أن الوزارة تراجعت عن الرسالة التي كانت تبثب عبر رسائل مدونة على بونات صرف الخبز والتي كانت تنص على «ضرورة تسجيل رقم هاتف محمول لعدم إيقاف البطاقة التموينية».

أوضح أن جميع أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا رقم الهاتف المحمول على البطاقة حتى الآن لم ولن يتضرروا من أي عملية إيقاف بالبطاقة.

هدف ربط بطاقة التموين برقم موبايل باسم رب الأسرة

وأشار «مدكور»، إلى أن الهدف الأساسي من ربط بطاقة التموين برقم الموبايل هو تأسيس نظام تواصل مميكن بين وزارة التموين وأصحاب البطاقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، كما هو معمول به في البنوك والتي لديها قنوات تواصل خاصة عبر الهاتف المحمول مع أصحاب الحسابات البنكية، موضحة أن وسيلة التواصل القادمة بين الوزارة وصاحب البطاقة ستكون من خلال إرسال رسائل نصية عبر رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه.