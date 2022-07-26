الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 12 ألف مدني في أوكرانيا خلال 5 أشهر

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل 5237 مدنيًا في أوكرانيا وإصابة 7035 آخرين في الأشهر الخمسة الماضية، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسجلت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة مقتل 348 طفلًا، منذ بدء الحرب على أوكرانيا وفقا لموقع «The moscow times».

حريق بمستودع نفط في مدينة دونيتسك

في سياق متصل أفادت وكالات الأنباء الرسمية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حريقًا كبيرًا اندلع بعد قصف أوكراني ليلاً على مستودع نفط في مدينة دونيتسك الانفصالية التي تدعمها موسكو، شرق أوكرانيا.

قصف أوكراني على مستودع نفط في مدينة دونيتسك

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم المزعوم، حيث يعمل رجال الإطفاء وخدمات الإنقاذ في الموقع في وقت مبكر من اليوم، الثلاثاء.

فيما دمرت القوات الأوكرانية عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك الذخيرة ومستودعات الوقود، داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا باستخدام صواريخ أمريكية عالية الدقة في الأسابيع الأخيرة.