محامي ربة المنزل المعتدى عليها من ابنها: عقد جلسة صلح الخميس المقبل

أكد محمود أمين محامي ربة المنزل المعتدى عليها من ابنها في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه سيتم عقد جلسة عرفية يوم الخميس المقبل بحضور الأم وبناتها وابنها القاصر، وكذلك المتهم، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء سبيل المتهم بعد تنازل الأم عن المحضر في محاولة لحل المشكلة وديًا حفاظًا على مستقبل ابنها، مشيرًا إلى أن المتهم اعتذر لأمه عن الإهانات التي وجهها إليها.

جلسة الصلح تشمل حل مشاكل الميراث

وأضاف محامي ربة المنزل المعتدي عليها من ابنها بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جلسة الصلح ستشمل إعطاء المتهم حقوق اخوته البنات وأخيه القاصر، والتعهد بذلك من أوراق في جلسة الصلح التي سيتم عقدها، مشيرا إلى أن هناك مساعٍ من أهالي القرية لحل المشكلة بشكل نهائي لعدم تكرار الخلافات مرة أخرى.

القبض على المتهم بالاعتداء على والدته

الجدير بالذكر، أن مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على أمه، وأخذ حقوق أشقائه في الميراث، وتنازلت الأم عن المحضر بعد الاتفاق على عقد جلسه عرفية احل المشاكل بينهما واعطاءه حقوق أشقاءه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر استغاثة ربة منزل عبر جريدة «الوطن» خلال الأسبوع الجاري، تؤكد فيها اعتداء ابنها عليها بطريقة وحشية وجذبها من شعرها في المنزل بعد خلافات بينها وبين زوجة المتهم، مؤكدة أن ابنها بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة عليها، رفص إعطاء إخوته الميراث، بما في ذلك ابنها القاصر والذي لم يتعد عمره 15 عامًا.