المنوفية في 24 ساعة.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء وانقلاب سيارة وجولات للمحافظ

شهدت محافظة المنوفية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث المهمة والتي من بينها، مصرع طالب صعقا بالكهرباء في مركز أشمون، وانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقرية شنوان في شبين الكوم، واعتداء سائق جنسيا على فتاة في مركز بركة السبع، وكذلك جولة موسعة لمحافظ المنوفية في مركزي أشمون وشبين الكوم لمتابعة أعمال حياة كريمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في المنوفية

ولقي طالب يبلغ من العمر 17 عاما، مصرعه صعقا بالكهرباء في قرية سهواج التابعة لمركز أشمون، إثر صعق كهربائي أثناء إصلاح أحد الأجهزة الكهربائية، حيث جرى نقله إلى مستشفى أشمون العام، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، ونفت الأسرة وجود أي شبهة جنائية حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في ترعة بالمنوفية

وشهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، انقلاب سيارة ملاكي على طريق الباجور- شبين الكوم، بسبب اختلال عجلة السيارة أثناء القيادة مما أدى إلى سقوطه في الترعة المارة بالقرية، ونجح أهالي القرية في إنقاذ السائق، وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، وتم استخراج السيارة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سائق يعتدي جنسيا علي طلبة في بركة السبع

واعتدي سائق يدعى «ح.أ» على طالبة تدعى «ب.م» جنسيا، وتمكنت وحدة مباحث بركة السبع من إلقاء القبض على السائق المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة المعتدى عليها، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيقات بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

جولات محافظ المنوفية في أشمون وشبين الكوم

وقام اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي أشمون وشبين الكوم، حيث تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية ساقسة أبو شعرة بتكلفة 450 مليون جنيه، وكذلك بعض المشروعات التي تنفذها حياه كريمة في مركز أشمون، كما تابع الأعمال الجارية في حديقة شبين الكوم لخدمة المواطنين.