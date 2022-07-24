ضبط سائق لاتهامه بالاعتداء على والدته بالضرب في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على سائق اعتدى على والدته بالضرب والسب بدائرة المركز، بعد تداول قصتها عبر جريدة «الوطن» ونشر تفاصيل الواقعة بالأمس، حيث جرى ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

شقيقة المتهم: جلسة عرفية غدا بين كل الأطراف

من جانبها أكدت «راندا»، شقيقة السائق المتهم بالاعتداء على والدته في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إلقاء القبض على شقيقها بعد تحريرها محاضر ضده، مشيرة إلى أنه تم استدعاء والدتها للإدلاء بأقوالها، موضحة أنه سيتم عقد جلسة عرفية غدا الإثنين لحل المشكلات بينهم وإعطاء شقيقها القاصر ميراثه وحقوقه القانونية التي حصل عليها إخوته.

تفاصيل اعتداء سائق على والدته بقويسنا

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استغاثة «سلوى عبدالغني»، ربة منزل، عبر جريدة «الوطن»، بالأجهزة الأمنية بعد اعتداء ابنها عليها أكثر من مرة، مشيرة إلى أن نجلها منذ وفاة والده وهو يقوم بالاعتداء عليها بطريقة وحشية، فضلا عن رفضه إعطاء شقيقه حقه القانوني في الميراث وشقيقاته، مؤكدة أن ابنها يعمل سائق ولا يلتزم بكلمته في الجلسات العرفية السابقة التي تم عقدها بين كافة الأطراف.

وأضافت ربة المنزل المعتدى عليها من ابنها، في استغاثتها غبر الوطن، أن ابنها اعتدى عليها بأكثر من طريقة وقام برفع الحذاء عليها، وسحبها من شعرها بعد خلافات بينها وبين زوجته، مؤكدة أن جميع أهالي قريتها شهود على ما يقوم به ابنها من إهانات متكررة ومستمرة.