خالد عليش يوجه رسالة لابنته: صورتك لا تفارق مخيلتي

تصدر الفنان والمذيع خالد عليش محركات البحث على «جوجل»، بعد أزمته مع طليقته ميما الشامي، بسبب ابنته، التي يتمني رؤيتها بعد الطلاق، ولكن تنفي الأخيرة الأمر وتؤكد أنها لم تمنعها عنه.

خالد عليش يوجه رسالة إلى ابنته

في رسالة جديدة مؤثرة، وجّه المذيع خالد عليش حديثه إلى ابنته، ونشر خالد عليش صورة مع ابنته، وعلق عليها قائلاً: «ابنتي العزيزة، لن أنساكي أبدا، ليس لأني أملك ذاكرة قوية ولكن لأني امتلك قلبا لا ينسى من كان وسيظل به».

وأضاف: «صورتك لا تفارق مخيلتي، صوتك يهمس دائما في أذني طيفك في أحلامي، أحاول اعتاد الصبر لعدم وجودك وانسجم في ملاهي الحياة لكن يظل حلم اللقاء هو الملاذ الوحيد، ربنا يجمعنا بخير قريب ويحنن القلوب ويدي كل واحد على قد نيته».

ميرهان عمرو تدعم زوجها خالد عليش

ومن جانبه دعمته زوجته الحالية المذيعة ميرهان عمرو قائلة: «ربنا كبير يا حبيبي، ويا رب يا رب تبقا في حضنك قريب وتاخد كم الدلع والفسح وكل الحاجات الحلوة اللي نفسك تعملها معاها».

وأضافت: «أنت يا خالد أب أي أم تتمناه لولادها.. ربنا الحق يردلك حقك من كل واحد إفترى عليك بكلمة ظلم وأنت ساكت يا محترم يا أنضف خلق الله».

رد فعل والدتها ميما الشامي

لم تعلق ميما الشامي على الأمر، وتجاهلت تماماً ما يحدث حولها، وتركت الأمر للقانون، واكتفت بنشر صورها مع مجموعة من أصدقائها أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، ووجهت الأم طلبا لكل جمهورها ومتابعيها بقولها: «أرجوكم التزموا الصمت عشان خاطرها مش عشاني، وآسفة مرة تانية أنا مش هعمل أي حوار، مش هدي أي تصريح، مش هطلع أي لايف، ولو بإيدي أعمل المستحيل عشان أشيل صور بنتي من الأخبار اللي نزلت عننا».