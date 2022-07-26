التعليم تعلن جدول الدور الثاني لامتحانات أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور التاني لأبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2022، لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط جدول امتحانات الدور الثاني لأبناؤنا في الخارج

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يمكن الاستعلام عن جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين بالخارج من خلال هذا الرابط على منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التعليم.