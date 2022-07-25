وزير التعليم: 194 يوما عدد أيام الدراسة في العام الجديد 2023

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الأيام التي سيتم تدريسها خلال العام الدراسي الجديد 2023، هي 194 يوما، بواقع 98 يوما للفصل الدراسي الأول، و96 يوما للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل، إذ إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر.

بدأنا الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الاستعداد لـ العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 12 فبراير 2023، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، موضحًا أن الوزارة سوف تستقبل في العام الدراسي الجديد ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

خطة شاملة لمواجهة كورونا خلال العام الدراسي الجديد 2023

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تنفذ خطة شاملة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، خلال العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم 8 يوليو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد يوم 10 يونيو المقبل

وأشار شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد يوم 10 يونيو 2023، من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، التي أعدتها الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.