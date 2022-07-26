مستشار رئيس الوزراء: مستقبل سعر صرف الدولار يخضع لقوى العرض والطلب

علقت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء على وصول سعر الدولار لـ19 جنيها، مشيرة إلى أن مستقبل سعر صرف الدولار يخضع لقوى العرض والطلب، مؤكدة أن السبيل الوحيد في ذلك هو زيادة المعروض من الدولار عبر زيادة الصادرات وتنمية السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ومن ثم مواجهة ضغط الطلب على الدولار بزيادة المعروض منه.

نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية

وتحدثت جيهان صالح خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، عن سياسة سعر الصرف المرن على حسب الموارد المتاحة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وهو يستغرق بعض الوقت لأن الاستثمار الأجنبي المباشر هو ما يمنح الأمان والطمأنينة ويقينا من خطورة التقلبات في أسعار الصرف.

وكشفت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عن رأيها في مسألة الضغوط على الاستيراد عبر ألية الاعتمادات المستندية، وعلاقته بالطلب الحقيقي للدولار، مؤكدة أن هذا إجراء تنظيمي في هذا الوقت بالذات، مشيرة إلى هذا الضغط يحتاج إلى نوع من ترتيب الأولويات ومن ثم الاجراء هو إجراء تنظيمي لضبط فقه الأولويات فقط.