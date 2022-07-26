«الجمعية المصرية للتغذية» توضح فوائد تناول البطيخ والتين الشوكي

قال الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن الحصص المسموح بتناول الأفراد لها من الفاكهة طبقًا للهرم الغذائي من حصتين إلى 4 حصص يوميًا، لافتًا إلى أن حصة الفاكهة تمثل ثمرة في حجم كرة التنس، أو كوب من عصير الفاكهة مثل الفراولة أو التوت.

ضرورة التنوع في تناول الفواكه

وأضاف جمال في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه من الأفضل أن يقوم الأفراد بتنويع حصصهم اليومية من الفاكهة، مؤكدًا ضرورة عدم منع أنواع بعينها من الفواكه، حيث أن هذا أمر غير صحي، مشددًا على ضرورة عدم الإسراف في تناول أي نوع من أنواع الفاكهة.

عدم وجود ضرر لتناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرًة

وأكد عضو الجمعية المصرية للتغذية على عدم صحة الإعتقاد بأن الفاكهة تستمر فترة طويلة بالجهاز الهضمي وتتخمر به، موضحًا أن الجهاز الهضمي للإنسان متطور جدًا، ولديه القدرة على التعامل مع المجموعات الغذائية المختلفة بصورة جيدة بنفس الوقت مع مجموعة كاملة من الإنزيمات الصادمة، لافتًا إلى عدم وجود أضرار مترتبة على تناول الفواكه بعد الوجبات مباشرًة، حيث أن الضرر يكمن في تناول الفاكهة بإسراف وبكميات كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بعسر هضم.

فوائد تناول البطيخ

ولفت جمال إلى أن البطيخ من الفاكهة الصيفية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا، كما أنه مفيد لمرضى الضغط المرتفع، حيث يحتوي على عنصر يعمل على تقليل الضغط، مشيرًا إلى أهميته للرياضيين لتحسين الأداء الرياضي، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من المياه لترطيب الجسم في أوقات الحر.

فوائد تناول التين الشوكي

وأشار عضو الجمعية المصرية للتغذية إلى أن التين الشوكي من الفواكه الصيفية المنخفضة جدًا أيضًا في السعرات الحرارية، حيث أن الثمرة الواحدة تحتوي على 30 سعر حراري فقط، لافتًا إلى أنها غنية جدًا بالألياف ومشبعة، وتحسن عمل الجهاز الهضمي وتعالج الإمساك، منوهًا أنها لا تسبب الحصوات، حيث أن الحصوات تكون داخل الكلى نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح بصورة كبيرة مع قلة شرب الماء.