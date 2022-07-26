«الإحصاء»: 9.3% نسبة انخفاض في عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021

أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021، وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي:

أولاً: نتائج حوادث السيارات

بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 51511 إصابة عام 2021 مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%.

على مستوى المحافظات، تأتي محافظة الدقهلية أعلى عدد إصابات في حيث بلغ 11630 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الأقصر إذ بلغ 102 إصابة عام 2021.

يوليو أعلى شهور السنة في إصابات الحوادث

يعد شهر يوليو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 4918 اصابة بينما شهر ديسمبر هو اقل الشهور حيث بلغ 3710 إصابة عام 2021.

بلغ عدد المتوفين 7101 متوفى عام 2021 مقابل 6164 متوفيا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.

بلغ عدد إصابات الذكور 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابا عام 2021 مقابل 10222 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (- 15 سنة) بعدد 14703 مصابا ويلية فئة (- 25 سنة) بعدد 10134 مصابا، ويليهم فئة (- 35 سنة) بعدد 7156 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65 سنة) بعدد 1178 مصابا عام 2021.

جاءت إصابات حوادث الطرق طبقا لمستخدم الطريق فى المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاه) بعدد 12948 مصابا عام 2021.

بلغ معـدل القسوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 13.8 عام 2021 مقابـل 10.9 عــام 2020 بنسبة ارتفاع 26.6%.

بلغ معدل المتوفين / 100 ألف نسمة 7.0 عام 2021 مقابل 6.2 عام 2020 بنسبة ارتفاع 12.9%.

بلغ معدل المتوفين /100 الف مركبة 65.1 عام 2021 مقابل 57.1 عام 2020 بنسبة ارتفاع 14 %.

بلغ معدل المصابين /100 الف نسمة 50.5 عام 2021 مقابل 56.4 عام 2020 بنسبة انخفاض 10.5%.

بلغ معدل المصابين /100 الف مركبة 472.6 عام 2021 مقابل 525.8 عام 2020 بنسبة انخفاض 10.1% .

نتائج حوادث القطارات

بلغ عدد حوادث القطارات 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%.

بلغ أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق في منطقة «وسط الدلتا والوسطى» بعدد 243 حادثة بنسبة 24.8%، وأقل عدد في منطقة (الجنوبية) بلـغ 82 حادثة بنسبة 8.4%.

بـلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات 405 متوفين عام2021 مقـابل 296 متوفيا عام 2020 بنسـبة ارتفــاع 36.8%.

بلغ عدد المصابين 769 مصابا عام 2021 مقابل 525 مصابا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%.

تعتبر حوادث القطارات تبعاً للمسؤولية «مسؤولية الغير» هي أعلى سبباً لحدوث حوادث القطارات حيث بلغت 693 حادثة بنسبة 70.9% عام 2021.

بلغ معـدل حـوادث القطـارات عام 2021 بالنسبة للعـدد التقديري للسكـان في منتصف العــام 0.10 (حادثة / 10000 نسمة)، بينمـا بلـغ معدل الحوادث بالنسبـة لعدد ركاب القطــارات 3.9 (حادثة / مليون راكب).

بلغ معدل قسوة حوادث القطــارات (52.7 متوفي / 100 مصاب) عام 2021، بينما كـان 56.4 متوفى عام 2020.