حياة كريمة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات.. علاج بالمجان في جميع التخصصات

تواصل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، جهودها للارتقاء بحياة المواطن المصري وتطويرها من جميع الجوانب المختلفة، إذ تتخذ المبادرة خطوات جدية في العمل على تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقوامات الحياتية المحيطة به، كالعمل على تحسين التعليم والصحة، فضلا عن الخدمات المقدمة للمواطن، مثل القوافل الطبية والعلاج المجاني، وغيرها من الجوانب الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على حياته.

مناطق قوافل حياة كريمة الطبية

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددا من القوافل الطبية اليوم الثلاثاء، في بعض المحافظات المختلفة، إذ تنتشر 5 قوافل طبية تابعة للمبادرة في المناطق النائية والأكثر احتياجا للمساعدة، وتستمر القوافل في التواجد بداية من اليوم وحتى الغد.

وتنتشر قوافل حياة كريمة في:

- حي البدرشين في محافظة الجيزة.

- مركز العامرية في محافظة الإسكندرية.

- مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.

- مركز منشأة في محافظة سوهاج.

- مركز كفر شكر في محافظة القليوبية.

التخصصات الطبية

من المقرر أن تشمل القوافل الطبية، مختلف التخصصات الطبية، بهدف توفير أكبر رعاية طبية ممكنة للمواطنين في شتى المجالات الطبية بالمجان، وجاءت التخصصات الطبية المتوفرة في القوافل، على النحو التالي:

- القلب.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- الأسنان.

- الباطنة.

- الرمد.

- الأطفال.

- الأنف والأذن.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- النساء والولادة.

- جلدية.

- الجراحة.

- العظام.

- صيدلية يتوفر فيها الأدوية المختلفة.

- فضلا عن نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الخاصة، أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تهتم بتطوير الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة بالمواطنين، لا سيما في المناطق النائية والأكثر احتياجا للمساعدة، حيث تعمل المبادرة على تطوير المدارس في الأماكن النائية وتحسين حالتها، وأيضا توفير نقاط إسعاف، ومجمعات خدمية، هذا بالإضافة إلى تدشين قوافل طبية في مناطق مختلفة.