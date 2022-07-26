«الصحة» عن علاج فيروس سي: قصاد كل دولار بنصرفه للوقاية من المرض بنوفر 24

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حجم الانفاق على فيروس سي أكبر بأضعاف من الانفاق على الوقاية،: «كل دولار بنصرفه عشان نعمل وقاية بنوفر 24 دولار».

عبدالغفار: نعمل بمنهج علمي للحفاظ على الصحة العامة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «هذه النقطة جانبية، إذ أننا نعمل بمنهج علمي والمستهدف الأول هو الحفاظ على الصحة العامة، فلا يمكننا التقدم بشعب لديه أو لا يملك الصحة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «الرئيس أطلق عدة مبادرات صحية أخرى مثل التقزم والبدانة، لأن المواطن يحتاج إلى أن يكون قويا صحيحا متعلما حتى تكون لدينا دولة قوية».

أعراض فيروس سي قبل العلاج.. مأساة تنتهك حياة المصريين

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن أعراض فيروس سي كانت خطيرة في الماضي، مثل الاستسقاء والنزيف الدموي، فقد كان قاتلا صامتا، فعندما تظهر الأعراض يكون في مراحل متأخرة، وهناك كثيرون اكتشفوا إصابتهم بالمرض عن طريق الصدفة.

أوضح أنّ مصر كانت موصومة بهذا المرض منذ 10 سنوات، لكن هذا الأمر تغير بسبب الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، مشددًا على أنه كان مأساة تنتهك حياة وصحة المصريين.

فارق كبير بعد علاج فيروس سي.. وإشادة عالمية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفارق كبير بعد علاج فيروس سي، وبالتالي فقد أشادت منظمة الصحة العالمية بمصر، في إطار إعلانها عن استراتيجيتها لمكافحة المرض: «المنظمة لم تكن تتحدث عن مصر فقط، بل كانت تذكر العالم بأهمية خلوه من هذا المرض، ولأن مصر نجحت تم وضعها في وسط الجملة والإشادة».