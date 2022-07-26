متحدث الصحة: علاج فيروس سي منع وفاة أعداد مضاعفة من المصريين بكورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ توطين صناعة عقار علاج فيروس سي في مصر «سوفالدي»، جعل الكورس العلاجي في استطاعة المواطن العادي، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمصر في هذا الملف، وهو ما يجعل الطبيب المصري والمواطن والمسؤول يشعر بالفخر.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «منظمة الصحة العالمية قالت عشان نقضي على المرض لازم نشوف المصريين عملوا إيه»، لافتًا إلى الاستعانة بجهود المصريين في الكثير من الدول.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الكثير من الدول التي لديها نسب مرتفعة من الإصابة بفيروس سي، كانت ترسل أطباءها وعلماءها وباحثيها لمصر: «عشان يشوفوا مصر عملت إيه».

أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر في وفيات كورونا

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إلى أن أصحاب أمراض المزمنة هم الأكثر على صعيد وفيات كورونا، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بضعف الجهاز المناعي، وعندما تحرك العالم لتصنيع اللقاحات، تم وضع فئتين على رأس قائمة أولويات الحصول على اللقاح، وهما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، أما الفئة الثانية فهي الفرق الطبية.

لولا علاج مصابي فيروس سي لتوفى أضعاف مضاعفة من المصريين بكورونا

وتابع: «لو كانت كورونا موجودة في دولة لديها مواطنين أكبادهم مريضة، بلا شك كنا سنسمع عن معدلات وفيات أضعاف مضاعفة لما تم تسجيله، وبالتالي تم الحفاظ على حياة المصريين بعلاج فيروس سي قبل ظهور الوباء -الذي فُرض على العالم- ليواجهوه بأكباد سليمة.