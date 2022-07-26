تفاصيل الوظائف الشاغرة بمديرية التعليم في جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عبر موقع «فيسبوك» عن وجود وظائف إشرافيه شاغرة ببعض الإدارات التعليمية، ونشرت الصفحة بيانا أعلنت فيه تفاصيل المسابقة العامة رقم 1 لسنة 2022 للوظائف الإشرافية الشاغرة للعاملين بالتعليم في نطاق المحافظة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص للوطن اليوم أن الوظائف الشاغرة هي:

１- مدير إدارة تعليمية بمدينة سانت كاترين.

２- وكيل إدارة تعليمية بمدينتي سانت كاترين ونويبع.

３- موجه، وموجه أول مادة أو نشاط.

４- مدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المطلوبة وشروط شغل كل وظيفة بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية والبوابة الالكترونية لمحافظة جنوب سيناء، وصفحة العلاقات العامة للمديرية، والإدارات التعليمية، وديوان المديرية، موضحا أنه جري فتح باب تلقي الطلبات بالادارات التعلمية الموجودة بالمحافظة.

ويتقدم المرشح بتقديم طلب باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بدواوين الادارات التعليمية التابع لها المتقدم وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء، وحتى الخميس من الاسبوع القادم.

الاوراق المطلوبة للتقديم

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن الأوراق المطلوبة من المتقدم بطلب بإسم وكيل الوزارة، يكون مرفقا به الآتي:

1- صحيفة أحوال الإلكترونية.

2- صورة طبق الأصل من أخر تقريرين.

3- أصل شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة أو صورة طبق الأصل سارية .

4- ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام منفصلة أو خمسة عشر يوما متصلة.

5- صورة طبق الأصل من المؤهل التربوي.

6- خطاب يفيد العمل بالمدارس الرسمية للغات يفيد العمل بها 5 سنوات وذلك بالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمي للغات .

7- صورة طبق الأصل من شهادة الحصول على الـ icdl .