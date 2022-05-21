«تعليم جنوب سيناء»: نتيجة صفوف النقل الثانوي بالدرجات وليس التقديرات

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم السبت، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية ستكون بالدرجات وليس التقديرات مثل العام الماضي، موضحا أن نسبة الدخول إلى المنصة الإلكترونية في مدارس جنوب سيناء 100%.

وأضاف «عقل»، أنه تفقد صباح اليوم السبت سير عمل امتحان الصف الأول الثانوي العام بلجنة مدرسة أبوزنيمة الثانوية التابعة لإدارة أبوزنيمة، ورافقه عيد عودة مدير إدارة أبوزنيمة التعليمية، وتابع سير عمل اللجان بالمدرسة بمادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 52 طالبا وطالبة.

ورقة المفاهيم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه اطمئن على حسن سير الامتحان، مؤكدا ضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب، والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان.

وأضاف، أن ورقة المفاهيم يقوم الطلاب بتسليمها بعد انتهاء الامتحان، ولا يجوز السماح للطلاب باصطحاب أوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، وأعلن أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانوية ستكون بالدرجات وليس «اجتياز، او لم يجتز).

غرفة العمليات

وقال محمد عقل وكيل الوزارة، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، وقد تمكن طلاب الصف الأول الثانوي من الدخول على منصة الامتحان بنسبة 100%، مشيرا إلي أن إجمالي الطلاب في الصف الأول الثانوي 995 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأوضح، أن غدا الأحد ستُستأنف امتحان الصف الثاني الثانوي العام بمادة اللغة الأجنبية الثانية عام من الفترة 8 ص : 8.45 ص ورقيا، و9.00 ص : 10.15 ص إلكترونيا، وامتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي من الفترة 10.45 ص : 11.30 ص ورقيا 11.45 ص : 1.00 م إلكترونيا، ومادة التاريخ للقسم الأدبي من الفترة 10.45 ص : 11.30 ص ورقيا، و11.45 ص : 1.00م إلكترونيا.