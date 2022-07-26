يبحث عدد كبير من المواطنين عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على نايل سات عبر محركات البحث المختلفة، وذلك لعرضها محتوى رياضيًا مميزًا وعددًا من المباريات المهمة التي تنفرد بعرضها بالمجان.

وتعرض القناة أبرز المباريات في الدوري الانجليزي، والإسباني ومن أبرز المباريات التي نقلتها القناة مباراة الكلاسيكو الودية بين برشلونة وريال مدريد التي تم عرضها الأحد السابق، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على نايل سات وعرب سات وذلك في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على نايل سات

يمكن ضبط قناة الرابعة الرياضية العراقية على نايل سات لمشاهدة المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والأوروبي كما يلي:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: H 27500

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على عرب سات

أما تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على عرب سات هو:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

طريقة تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

وفي إطار اهتمام قطاع عريض من عشاق الدائرة المستديرة بمتابعة قناة الرابعة الرياضية العراقية التي تعرض العديد من المباريات الهامة بشكل مجاني وتقدم تغطية هامة لأبرز الأحداث المحلية والعالمية على المستوى الرياضي، لذا نستعرض طريقة تنزيل القناة على السيرفر التي تتم من خلال عدد من الخطوات البسيطة.

ويأتي أول تلك الخطوات هو الدخول على القائمة الرئيسية على جهاز الريسيفر، وبعدها يتم اختيار الإعدادات، ثم الضغط على التثبيت وبعدها يتم اختيار خانة التثبيت اليدوي، والتي يمكن من خلالها تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبعدها يتم استكمال التحميل وتكون القناة متوافرة على الريسيفر الخاص بك.