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تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

كتب:

منى سعيد
07:03 م | السبت 23 يوليو 2022
برشلونة وريال مدريد

برشلونة وريال مدريد

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودي، ضمن تحضيرات الفريقين استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ يحرص كل فريق على تأهيل لاعبيه استعدادًا لمنافسات الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

وتستعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تجيب عن التساؤلات التي يبحث عنها القارئ، تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية، إذ أعلنت القناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة، نقلها.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على نايل سات

ويمكن ضبط قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، كالتالي:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

ويمكن ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية الكلاسيكو الودي بين فريقي برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة 5 صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الودية بين فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب «كمشان فيلد» بمدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون المواجهة هي الودية الثانية للفريق الكتالوني، بعدما فاز في الودية الأولى على إنتر ميامي الأمريكي بـ6 أهداف نظيفة، في الوقت الذي لم يخض فيه الفريق الملكي أية مباريات ودية حتى الآن.

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