 برلمانية تطالب بتركيب كاميرات مراقبة قبل ترخيص الحضانات ومراكز الأطفال

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكرار حوادث الاعتداءات على الأطفال بمراكز وحضانات التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها الحادثة التي شهدتها إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، يؤكد أهمية أن نكون أمام رادع جديد يحفظ حقوق الأطفال ويكون سبيلا حاسما في توقيع العقوبة على من يرتكب مثل هذه الأعمال وعدم السماح له بالتهرب من هذه المسئولية.

تركيب كاميرات مراقبة مرجعية اساسية لمعرفة الحقائق

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن هذا الملف سيكون من أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وستعمل على تفعيل اقتراح خاص بإضافة تركيب كاميرات مراقبة وشاشات العرض لأعمال هذه المراكز، كشرط أساسي للترخيص، حتى تكون مرجعية رئيسية في معرفة من يقوم بأي أذى أو اعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا تكون شاشات العرض داخل الدور والحضانات، سبيل لمتابعة أولياء الأمور لكل الأنشطة التي تتم بالداخل وفق توقيتات يتم الاتفاق عليها في ضوء تنظيم العمل داخل الحضانة أو مركز التأهيل.

«سليم»: لا يجوز الصمت على تكرار حالات الاعتداء

وأكدت «سليم»، أن تفعيل هذا الشرط على أرض الواقع سيحمي الجميع وسيعمل على تفعيل القانون وسينال المخطئ عقابه خاصة أن تكرار أعمال الاعتداء أمر لا يجوز الصمت عليه، مشيرة إلى أن تفعيل الدور الرقابي من جانب وزارة التضامن مهم جدًا ويجب أن يكون فعال في مواجهة الحضانات والمراكز غير المرخصة، لكن لن يكون بنفس درجة وجود الكاميرات الراصدة لكل الأنشطة والتحركات داخل الحضانات ودور التأهيل.

النائبة: لا يجب التصالح أو التراضي ولابد من ردع المعتدين

كما أكدت أيضًا بأن تفعيل القانون وعقوباته على من يقوم بمثل هذه الأعمال وعدم التصالح أو التراضي بشأنها من جانب أولياء الأمور أمر لابد أن يكون سبيل ردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال في ضوء الجهود التي تبذل من الدولة المصرية للقيام بكل جهود الدعم والمساندة لفئات المجتمع وخاصة ذوي الهمم.