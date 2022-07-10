خطوات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم القانونية.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن الحصول على تلك الحقوق يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

شروط استحقاق ذوي الإعاقة للخدمات

يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية:

- أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.

ما هي خطوات إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؟

ولفتت وزارة التضامن إلى أن خطوات إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

ـ الحصول على تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

- تسجيل بيانات طالب الحصول على البطاقة بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- يقوم مكتب التأهيل بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها التقييم الوظيفي.

- في حالة الاستحقاق يتم تسليم البطاقة من مكتب البريد المصري التابع لمحل إقامته.

- تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات السابقة.

وتصدر وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقاً لمستويات درجة الإعاقة، ويتم تسليم البطاقات لمستحقيها.

عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد للمكفوفين والصم

ولفتت الوزارة إلى عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد للمكفوفين والصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة، مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، لافتة إلى إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخرى لهم: «الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق على جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي».