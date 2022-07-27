سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدولار في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الحالي، إذ يؤثر الدولار في مختلف الأسعار الخاصة بالمنتجات التي نقوم بشرائها بشكل يومي، فهو من أهم العملات عالميًا.

وتقدم «الوطن» في هذا الإطار سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري المسؤول عن المعاملات المالية نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 27 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 27 يوليو.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار سجل اليوم الأربعاء سعر الدولار نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأربعاء 27 يوليو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 18.91 جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك حسب موقع البنك الرسمي.

كانت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء علقت على وصول سعر الدولار لـ19 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ مستقبل سعر صرف الدولار يخضع لقوى العرض والطلب، مؤكدة أن طريق زيادة المعروض من الدولار هو زيادة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.