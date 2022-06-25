سفير بريطانيا لـ«الوطن»: لدينا مشروع مهم للاستثمار في طاقة الرياح بمصر

كشف السفير البريطاني جاريث بايلي، لـ«الوطن»، عن مجالات التعاون المصرية البريطانية بمشروعات مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، مشيرا إلى وجود عشرات الشراكات القادمة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وهناك تعاون مقبل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

من جلاسكو لشرم الشيخ

وعن رأيه في وجه التشابه بين مؤتمر جلاسكو وشرم الشيخ، هناك نقطتان يرتكز عليهما المؤتمران، أولهما التركيز على ضمان التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية وهو التمويل البالغ 100 مليون دولار سنويا، والثانية على مصر وبريطانيا العمل لضمان التزام الدول بالتبرعات الوطنية للدول النامية وكذلك تعهد إعلان جلاسكو بإقناع الدول بضرورة تجديد تعهداتها سنويا لمواجهة آثار التغيرات المناخية وذلك لضمان التزام تلك الدول بتنفيذ وعودها والقيام بدورها في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها فالوقت لم يعد يسمح بالانتظار لخمس سنوات لتجديد التعهدات في ظل التسارع المتزايد لمظاهر التغيرات المناخية وهي مهمة ثقيلة على كل رئيس مؤتمر أن يقوم بها ولدى مصر فرصة ذهبية في ضمان الوفاء بهذه الالتزامات خلال قمة شرم الشيخ.

وعن التعاون بين مصر وبريطانيا والمشروعات المنتظر الشراكة بها في مجالات البيئة والطاقة، قال السفير: «لدينا مشروع مهم للاستثمار في محطات طاقة الرياح في شمال من الزعفرانة وجنوب من العين السخنة وهو مشروع من أقدم المشروعات التي تحتاج للإحلال والتجديد، كما فازت شركة بتروفاك البريطانية بمشروع لإجراء دراسة جدوى مع شركة ميديترينيان إنرجي بارتنرز في مصر، لبناء منشأه جديدة تعمل علي تحويل الهيدروجين إلى الأمونيا، تستهدف إنتاج 125 ألف طن كل عام من الأمونيا الخضراء للتصدير وفي الوقت الراهن أكثر من عشر شركات بريطانية متحمسة للغاية، للتعاون مع الحكومة المصرية والاستثمار في هذا المجال خاصة وأن مصر لديها قوة ضخمة فيما يخص الطاقة المتجددة ولا توجد دولة في العالم تمتلك ما تمتلكه مصر».

التزامات وتعهدات

وعن تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على وفاء الدول العظمى بالتزامتها، أكد قائلا: «بالنسبة لنا كبريطانيين فنحن ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا تجاه الكوكب، فحربنا في مواجهة التغيرات المناخية ليست بالاقل تأثيرا فهي حرب في مواجهة شبح يهدد العالم أجمع».