تسليم 4654 عاملا غير منتظم في الشرقية وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء 4 آلاف و 4654 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

في بداية كلمته، هنأ وزير القوى العاملة، الحضور، بمناسبة قرب رأس السنة الهجرية، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد علينا تلك الذكرى بالخير والسعادة والأمان، قائلا إنّ الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر.

حياة كريمة

ولفت إلى أنّ ذلك يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، لرعاية هذه الفئة المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة.

وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية

ونوه الوزير بأنّ الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية، هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة ، بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم أسرة العامل يعينها على أمور الحياة.

وأكد أنّ هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنّما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، حيث أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وذلك على ما يزيد على 13 ألفا من هذه الفئة كمرحلة أولى.

بناء الجمهورية الجديدة

وتابع الوزير أنّ الدولة المصرية حريصة على أن يحيا المواطن فيها الحياة الكريمة في شتى المجالات، ومنها مجال العمل داخل مؤسسات المجتمع المصري بمختلف قطاعاته، خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم والذي يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030 ما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنّ القوى العاملة بكل مديرياتها في محافظات الجمهورية تبذل كل الجهد خلال هذه المرحلة على قدر الإمكان لتقديم خدماتها بشكل لائق للمواطن المصري، مقدما الشكر والتقدير لفريق عمل المحافظة على دعمها الكامل المقدم لمديرية القوى العاملة خلال الفترات السابقة لتقوم بأعمالها على أكمل وجه، وعلى دوام استضافتها لفعاليات المديرية في رعاية الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم وكذلك مهام تدريبهم المهني.

العمال خط الدفاع الأول لمصر

ووجّه الوزير رسالة للعمال قائلا: «كل ما يقدم إليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلى مصر، ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص في العمل وأن نكون حريصين علي أن نحافظ على بلدنا لأنها هي ميراثنا الوحيد، ولا نلتفت إلى المحاولات التي تحاك لنا في الداخل والخارج»، مؤكدا أنّ مصر محفوظة باذن الله وفضله ثم بالأيدي العاملة، لذلك على العمال أن يكونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل.

ووجّه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعمل حملات وتكوين فرق عمل من المتطوعين من طلبة الجامعات لمساعدة المفتشين العاملين بالمديرية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة العمالة الزراعية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتوصيف أعمال تلك الفرق وتقديم حصص تدريبية لهؤلاء الفرق تعينهم على معرفة آليات العمل وكيفية التطبيق على أرض الواقع، ليكون نموذجا فعالا يحتذى به في باقي المحافظات.

من جانبه، قدم محافظ الشرقية شكره للوزير على هذا الجهد المبذول في ظروف استثنائية يمر بها العالم، تمثل هذا الجهد في تقديم أوجه الرعاية والحماية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والتأمين عليها باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، قائلا: «كنا هنا بالأمس القريب لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، ونحن هنا اليوم لنستكمل هذه المسيرة».

بدوره، قال أحمد عبد الهادي وكيل المديرية: إننا نلتقي اليوم في حفلنا الثالث علي التوالي لتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمحافظة الشرقية ليصبح إجمالي ما تم تسليمه من وثائق خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4654 وثيقة.