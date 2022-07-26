مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022-2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن إنفوجرافيك تناول قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أنّ مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022/2026.

وأشارت شركة «أبيكورب» في تقرير عنها، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026)، لنحو 100 مليار دولار.

أكبر 10 مشروعات للغاز في مصر

وحددت الشركة بحسب البيان، القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بنحو 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر.

ولفتت الشركة، إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، فيما توقّعت أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار.

سوق الهيدروجين العالمي

كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي بين 10-20% بحلول 2050.