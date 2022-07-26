إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين للأرملة فقط.. في انتظار قرار «المصيلحي»

علمت «الوطن» أن وزارة التموين تدرس حاليًا ملفًا خاصًّا حول إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين للأرملة التي تعول أسرتها بعد وفاة عائلها، كون الأرملة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم، وذلك ضمن إقرار مساعدات إضافية للمرأة المعيلة.

موعد إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين

وقالت مصادر إن موعد إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين للأرملة لا يزال محل دراسة في وزارة التموين، وأن الموعد مرهون بصدور قرار رسمي من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حال إقرار أحقية إضافة أبناء الأرملة غير المقيدين على البطاقة التموينية.

أكتوبر 2021.. توقف إضافة المواليد على بطاقة التموين بالمنصات الرقمية والمكاتب

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي من عام 2021 أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين سواء على بوابة مصر الرقمية وعلى موقع دعم مصر وفي مكاتب التموين أيضًا، وهي الخدمة التموينية المدرجة بعنوان «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا»، إذ تم حذف الخدمة من المنصات الرقمية وإيقافها على سيستم موظفي مكاتب التموين، فيما يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية منذ إيقاف الخدمة وحتى الآن حول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، من قبل أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقة لزيادة الحصة المقررة لهم من الدعم التمويني والخبز المدعم.

23 مليون بطاقة تموين

وترتبط عملية إضافة المواليد لبطاقات التموين بإدراج ميزانية خاصة لإضافة الأبناء غير المدرجين على بطاقات التموين البالغ عددها حتى الآن 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة بالمنظومة ويستفيد منها 72 مليون بطاقة تموين في صرف الخبز و64 مليون بطاقة في صرف التموين الشهري.