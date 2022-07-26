خطوات التقديم لامتحانات الدور الثاني للمصريين في الخارج وتسجيل الاستمارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة بشأن امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج وامتحانات تحديد المستوى 2021/2022 لطلاب الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدور الثاني للمصريين بالخارج وامتحانات تحديد المستوى، تبدأ يوم 30 يوليو الجاري، ويتم التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم لامتحانات الدور الثاني للطلاب في الخارج

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التقديم لامتحانات الدور الثاني للطلاب في الخارج وهي كالتالي:

- إنشاء حساب خاص بالطالب على موقع أبناؤنا في الخارج من خلال الرابط .

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولارًا أمريكيًا عن امتحانات الدور الثاني عن كل طالب في أي مرحلة دراسية ومبلغ 150 دولارًا أمريكيًا عن امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان «دور ثان - تحديد مستوى»، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

تعليمات هامة بشأن امتحانات المصريين بالخارج

- يتم تحديد نوع الامتحان الدور ثاني.

- تحديد مستوى من خلال الموقع الإلكتروني.

- امتحانات الدور الثاني تبدأ من الصف الرابع الابتدائي.

- يتم السماح لطلاب الصفوف الأول والثاني الابتدائي برفع الأنشطة للدور الثاني للطلاب الذين تعذر امتحانهم بالدور الأول.

- امتحانات تحديد المستوى تبدأ من الصف الأول الابتدائي.

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يتم رفع ملف الأنشطة من خلال المنصة الالكترونية ولا يتم قبول أية ملفات ورقية.

- يتم رفع ملفات الأنشطة سواء في امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى اعتبارًا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۷/۳۰ وحتی ۲۰۲۰/۸/۹.

- نتيجة جميع الامتحانات في جميع الصفوف الدراسية «اجتاز / لم يجتز».