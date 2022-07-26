9 تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2022-2023، والمقرر أن يبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقديم الصف الأول الثانوي.. أي خطأ في البيانات يتحمله ولي الأمر

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل، أنه لا يمكن قبول الملف إلا بعد اكتمال جميع المستندات، ويملأ الملف بدقة وأي خطأ يتحمله ولي الأمر، مؤكدة على أن المستندات المسلمة للمدرسة لا يمكن إخراج أي منها بعد تسليمها وينصح باحتفاظ ولي الأمر بنسخة منها.

وأضافت المديريات التعليمية، لا يقبل الملف من الطالب بل من ولي الأمر «الأب أو الأم» أو من يوكل رسمياً، مشيرا إلى أن إيصال استلام الملف هو المستند الوحيد الدال على قبول الطالب بالمدرسة.

الالتزام باللغة الثانية التي يختارها الطالب

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أهم 9 التعليمات للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي كالتالي:

- كل بيان بالملف في غاية الأهمية ولذلك يجب ملء البيانات بكل دقة.

- يقوم ولي الأمر بتسجيل البيانات بنفسه وبخط واضح وعليه تدوين اسم الطالب كاملاً رباعياً على الأقل والعنوان بدقة وأرقام التليفونات وكل بيانات الملف.

- في حالة وجود ولاية تعليمية لأحد الأبوين ترفق صورة منها داخل الملف.

- الطالب الذي يعاني مرضاً مزمناً يقدم ولي الأمر تقريراً معتمدا يفيد ذلك.

- الطالب الموهوب والحاصل على مراكز في مجال موهبته يتقدم للمدرسة بما يثبت ذلك.

- لا يقبل الملف في حالة عدم استيفاء المستندات كاملة .

- على ولي الأمر الالتزام باللغة الثانية التي يختارها الطالب، وذلك لصعوبة تغييرها.

- يحتفظ ولي الأمر بصورة من المستندات المقدمة للمدرسة.

- لا تقوم المدرسة باستخراج أي مستند تم تسليمه اليها أو صورة منه لأي سبب.