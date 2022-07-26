صحة الدقهلية: فحص 412 ألف شخص بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن فحص حوالي 412 ألف و500 مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية، وذلك من يوم 31 أغسطس 2021 وحتى اليوم.

الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

وقال «مكين»، في تصريح صحفي، إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، و تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام، والمواطنين من عمر 18 حتي 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة

وأضاف مكين انه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 115 وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي اقرب مستشفى في حالة الاحتياج.