معلومات عن كلية الطب بجامعة المنصورة.. 36 قسمًا ونظامان للدراسة

تستعد جامعة المنصورة لاستقبال الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة 2022 سواء من داخل مصر أو الطلاب الوافدين الذين تدعوهم الجامعة للدراسة في مصر، خاصة في برنامج مانشستر الطبي في واحدة من أعرق كلياتها، وهي كلية الطب، والتي جعلت من محافظة الدقهلية عاصمة للطب في مصر لمراكزها الطبية العملاقة، ووجود 36 قسمًا بها، وجهود أساتذتها الذين أثروا المحافل العلمية بأبحاثهم.

60 عامًا على تأسيس طب المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن كلية الطب تأسست عام 1962، أي مر على تأسيسها أكثر من 60 عامًا، ودعت الطلاب المصريين والوافدين من الدول الأجنبية للدراسة في كلية الطب، من خلال مبادرة أطلقتها الجامعة بعنوان «ادرس معنا في العام الجامعي 2023 /2022».

نظام الدارسة في كلية الطب جامعة المنصورة

وأوضحت الجامعة أن كلية الطب بجامعة المنصورة تمنح درجة بكالوريوس الطب والجراحة، من أحد النظامين المعمول بهما في الكلية، وهما النظام الأساسي «ساعات معتمدة»، وبرنامج مانشستر الطبي، وهو برنامج تعاوني بين كلية الطب جامعة المنصورة وجامعة مانشستر في إنجلترا.

أقسام كلية طب المنصورة وتخصصاتها

ويوجد في كلية الطب جامعة المنصورة 36 من الأقسام سواء الإكلينيكية أو الأكاديمية وهي التشريح وعلم الأجنة، طب الأطفال، طب وجراحة العيون، الباثولوجيا الإكلينيكية، جراحة المخ والأعصاب، الأمراض الباطنة، الطفيليات الطبية، جراحة الأوعية الدموية، الباثولوجيا الإكلينيكية، الفارماكولوجيا الإكلينيكية، التوليد وأمراض النساء، جراحة المخ والأعصاب، الفسيولوجيا الطبية، جراحة العظام، الأشعة التشخيصية.

كما تضم الكلية أقسام الكيمياء الحيوية، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض المتوطنة، الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المسالك البولية، الأنسجة والخلايا، الأمراض الصدرية، الأمراض النفسية الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، جراحة الأورام، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والحروق، الصحة العامة وطب المجتمع، طب الطوارئ، الجراحة العامة، علاج الأورام والطب النووي، التعليم الطبي، الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، والتخدير والعناية المركزة.

برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي

وفيما يخص برنامج «مانشستر للتعليم الطبي»، فقد مر على العمل في القسم حوالي 16 عامًا، بعد أن بدأت الدراسة به العام الدراسي 2006/ 2007، وهو تعاون بين كليتي الطبي في المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومانشستر بإنجلترا، ويتم تدريس المناهج الطبية بمنهج جامعة مانشستر، واستطاع البرنامج جذب عدد كبير من الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية للدراسة فيه، لما يتمتع به من نظام تعليمي متميز.