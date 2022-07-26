حبس عامل لسرقته مشغولات ذهبية في الجمالية: «خان مكان أكل عيشه»

أمرت جهات التحقيق، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية من محل أكل عيشه، مستخدما أسلوب «المغافلة»، بعد أن تم ضبطه خلال بيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي بمكان آخر.

بلاغ بسرقة محل مصوغات بالجمالية

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بسرقة محل المشغولات الذهبية الخاص بها، الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات المباحث، قيام أحد الأشخاص بعرض بعض المسروقات للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

ضبط المتهم واعتارفه بالواقعة

ونجحت أجهزة الأمن، في ضبطه لاتهامه بسرقة أحد محال المشغولات الذهبية، بأسلوب «المغافلة»، وعقب تقنين الإجراءات تبين أنه عامل بمحل مصوغات، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته خاتم ذهب مجهول المصدر.

وبمواجهة المتهم وسؤاله عن مصدر الخاتم الذهب المضبوط بحوزته اعترف بسرقته، من داخل محل المصوغات، الذي يعمل به بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة وخيانة مكان أكل عيشه.