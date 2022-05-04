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القبض على عصابة سرقة المشغولات الذهبية في الجيزة.. تقودها سيدة

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:20 م | الأربعاء 04 مايو 2022
مشغولات ذهبية

مشغولات ذهبية

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عصابة مكونة من 4 أفراد بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عامل بعد الاعتداء عليه بالضرب في كرداسة.

اللصوص نصبوا فخًا للضحية

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع شمال الجيزة، بأن أفراد العصابة نصبوا فخًا لعامل من المحلة الكبرى، بعد أن تلقى اتصالًا من شاب ادعى أنه يعمل لدى سيدة من الأثرياء في كرداسة وترغب في شراء كمية من المشغولات الذهبية، وعندما حضر المجني عليه لبيع كمية من الذهب نجح المتهمون في الاستيلاء على المشغولات الذهبية منه بالقوة.

4 غوايش ذهب

وأوضحت تحريات المباحث التي أعدها المقدم معتصم رزق رئيس المباحث، أن اللصوص 3 شباب وسيدة شقيقة أحدهم، وتقمصت دور سيدة أعمال وطلبت من عامل في محل مشغولات ذهبية في المحلة الكبرى، أن يحضر إليها 4 غوايش من الذهب؛ لأنها تعاني من أمراض تمنعها من الحركة وأن العمال لديها سيقابلونه وقت حضوره إلى القاهرة حتى يتم إنهاء تلك المهمة.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة السرقة بالإكراه.

 

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