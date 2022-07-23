أكرم حسني عن اتهامه بسرقة كلمات أغنيه «للي»: «هل تشابه بيت من 20 معناه إني سارقها؟»

رد الفنان أكرم حسني على الاتهامات الخاصة بسرقة كلمات وألحان أغنيته الجديدة التي كتابها للفنان محمد منير «للي»، لافتًا إلى أنه لا يقتنع بنظرية المؤامرة ولا يسلم لها ولا يحب الالتفات لما يضيع فرحة النجاح «وأنا بشوف إن أي حد له حقه ياخده» مشيرًا إلى أنه كتب على السوشيال ميديا معتبرًا أن كلمة «سارق كلمات الأغنية» كلمة كبيرة موضحًا أنه أغنيته تتكون من 20 بيتا «اللي حصل في تشابه في جملة أو بيت من الـ20 بيتا مع جملة لشاعر محترم من صعيد مصر وأنا مع كامل احترامي له مكنتش اعرف مين هو ولا كاتب إيه، وأنا قولت كامل احترامي له وأنا أؤمن جدا بحقوق الملكية الفكرية لكن فيه حاجة اسمها توارد أفكار».

فيه حاجة اسمها توارد أفكار

وأوضح أكرم حسني خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك توارد أفكار وأنه يمكن أن تأتي لإنسان فكرة وتأتي لغيره «فيه حاجة اسمها توارد أفكار واللي بيتكتب ده برضه مش قرآن يعني، أنا ممكن تيجي في دماغي فكرة وتيجي في دماغك أنت كمان فكرة والكلام والمفردات مش حكر على حد».

هل تشابه بيت من ضمن 20 بيتا معناه إني سارق الأغنية؟

وتابع أكرم حسني: «هي زي ما جت في دماغ الأستاذ عادل هي جت في دماغي وهل ده معناه إني سارق الأغنية وهل تشابه بيت من ضمن 20 بيتا معناه إني سارق الأغنية لأن دي كلمة كبيرة وكلمة مؤذية جدًا بتعكر صفو النجاح وردود الأفعال والتليفونات اللي بتيجي لي من كبار الشخصيات»، مشيرًا إلى أنه تربى في مؤسسة عسكرية وكانت وظيفته هي حماية الحقوق والحفاظ عليها.